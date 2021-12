„Partygate“ bringt Johnson unter Druck

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Donnerstag in der Affäre um angebliche Lockdown-Partys im Regierungssitz weiter unter Druck geraten. Selbst konservative Zeitungen sparten auf ihren Titelseiten nicht mit Kritik. „Eine Regel für sie und neue Regeln für den Rest von uns“, titelte die „Daily Mail“ in Anspielung an schärfere Corona-Maßnahmen, die der konservative Regierungschef am Vorabend angekündigt hatte.