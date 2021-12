Kärnten öffnet ab Montag schrittweise, OÖ am 17.12. alles

Kärnten wird am kommenden Montag den Handel öffnen, Gastrobetriebe sperren erst am Freitag, dem 17. Dezember auf. Zu diesem Ergebnis kam das Koordinationsgremium am Donnerstag. Oberösterreich öffnet mit 17. Dezember sowohl den Handel als auch Gastronomie, Hotellerie, körpernahe Dienstleister, Kultur und Sport im Rahmen der Vorgaben, die der Bund als Richtschnur gegeben hat. In Vorarlberg wird am 12. Dezember mit Einschränkungen bei Veranstaltungen und in der Gastro geöffnet.

Die aktuelle Prognose des Simulationsforschers Niki Popper für das Land habe ergeben, dass es kaum etwas bringe, die Öffnungsschritte zu staffeln, so der oö. LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag nach Beratungen mit Experten, Städte- und Gemeindebund sowie den Sozialpartnern. Er warnte vor Einkaufstourismus in andere Bundesländer. Dieser sei „nicht nur verboten, sondern auch unpatriotisch und unsolidarisch“. LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) kündigte an, dass es in den vier Tagen, in denen in anderen Bundesländer bereits mehr geöffnet sei als in Oberösterreich, strenge Kontrollen geben wer, um den Einkaufstourismus zu unterbinden. Das sei mit der Polizei vereinbart.

Auch in Kärnten liefen am Donnerstagvormittag die Beratungen: Gemeinsam mit Experten sei man zu dem Ergebnis gekommen, die Öffnungsschritte zu „entzerren“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei einer online übertragenen Pressekonferenz. Die aktuellen Zahlen bieten keinen Grund für eine „große Öffnungseuphorie“, formulierte es Kaiser. An oberster Stelle würde der Schutz der Menschen stehen, dem habe man die wirtschaftliche Prosperität untergeordnet. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, es war abzuwägen zwischen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Risiken und Folgen. Wissend, dass das nicht überall auf Zustimmung stoßen wird.“ Der Höchststand an Corona-Intensivpatienten sei bei 64 gelegen, mit Stand Donnerstag halte man noch immer bei 58.

In Vorarlberg wird ab 12. Dezember im großen Stil geöffnet, wie Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am frühen Donnerstagabend bekräftigten. Einschränkungen gebe es aber hinsichtlich der Besucheranzahl bei Veranstaltungen, mehr als 500 Personen sind sowohl indoor (bei fix zugewiesenen Sitzplätzen) als auch outdoor nicht erlaubt. In der Gastronomie dürfen maximal zehn Personen (zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder) an einem Tisch sitzen. Ebenfalls nicht erlaubt sind mehr als zehn Minderjährige an einem Tisch.