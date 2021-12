Bregenzer Festspiele arbeiten trotz Kälte an See-Bühnenbild

Noch ist es eine Weile hin bis zum nächsten Sommer, die Bregenzer Festspiele arbeiten aber trotz Schnee und kalter Temperaturen am Bühnenbild für die nächste See-Oper, Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“. Derzeit läuft der Aufbau eines Stahlgerüsts, der bis Ende des Jahres dauern werde, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Für Anfang Februar kündigten die Festspiele einen ersten Einblick in die Entstehung der Kulisse an.