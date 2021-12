Applaus eines Linzer Apothekers für Corona-Demo hat Folgen

Die Apothekerkammer hat einen Apotheker sowie eine Angestellte - offenbar seine Frau - in Linz dem Disziplinarrat gemeldet, da diese am 1. Dezember Demonstranten einer Anti-Coronamaßnahmen-Kundgebung applaudiert haben sollen. Weiters sprachen sie sich offenbar in einem Mail an die „Kronen Zeitung“ gegen den mRNA-Impfstoff aus. Die Kammer distanzierte sich von dem Verhalten und geht dagegen vor, bestätigte sie einen Bericht in den „OÖN“ am Freitag.