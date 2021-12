„Drop-out“ bei Medizin-Absolventen von 31 Prozent

Zwischen 2008/09 und 2018/19 hat fast ein Drittel der Medizin-Absolventinnen und -Absolventen zumindest nicht in Österreich den Arztberuf ergriffen, zeigt ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Rechnungshofs (RH). Der RH fordert deshalb Gesundheits- und Bildungsministerium, die Medizin-Unis und die Ärztekammer dazu auf, Maßnahmen zu setzen, damit mehr Medizin-Absolventen sich in Österreich auch fertig zum Arzt ausbilden lassen und dann hier ihren Beruf ausüben.

Besondere Probleme ortet der RH bei der Ausbildung zum Allgemeinmediziner im Anschluss an das sechsjährige Medizinstudium: Zwischen 2016 und 2020 ist die Zahl der allgemeinmedizinischen Turnusärzte in allen Bundesländern zurückgegangen, die Bandbreite reichte von minus 15 Prozent im Burgenland bis zu minus 43 Prozent in Kärnten und Salzburg. Zwar haben (von Juni 2015 bis November 2016) von den rund 1.500 Turnusärztinnen und -ärzten nach der Basisausbildung 47 Prozent den allgemeinmedizinischen Spitalsturnus begonnen. Entgegen der Idee der umfassenden Reform der Ärzteausbildung von 2015/16, die Ausbildung zum Allgemeinmediziner attraktiver zu machen, gibt es laut RH allerdings einen Trend, nach bzw. noch während der allgemeinmedizinischen Ausbildung in die Sonderfachausbildung zu wechseln.

In der Ärztekammer pocht man per Aussendung weiter auf „ein wirklich attraktives Angebot“ für Jungmediziner, andernfalls werde Österreich auch in Zukunft Ärztinnen und Ärzte für die Schweiz oder Deutschland produzieren. Konkret brauche es eine leistungsgerechte und international konkurrenzfähige Entlohnung, ausreichend besetzte Dienstposten, verbesserte Karrierechancen, Teilzeitmöglichkeit und eine Befreiung von unnötiger Bürokratie. Außerdem sei eine qualitative Ausbildungsoffensive notwendig, etwa die Einführung eines Ausbildungsoberarztes an jeder Abteilung, an der ausgebildet wird, so Vizepräsident Harald Mayer. Die im Sommer erfolgte Übertragung der Ausbildungsstellen von der Ärztekammer an die Länder werde die Situation weiter zuspitzen, immerhin müssten die Bundesländer nun erst einmal neun Parallelsysteme aufbauen. Es sei zu befürchten, dass damit die Qualität der Arztausbildung sinken wird, was zu einer weiteren Abwanderungswelle ins Ausland führen werde.