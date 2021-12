Kramer feiert in Klingenthal dritten Saisonsieg

Kramer war schon am Vortag in der Qualifikation die Beste gewesen und bewies das auch im Bewerb. Nach knapper Halbzeitführung vor Opseth (0,6 Punkte) vergrößerte die 20-jährige Pinzgauerin ihr Guthaben auf die Norwegerin trotz nicht perfekter Landung im Finale. „Ich bin sehr happy mit dem Sieg“, meinte Kramer, „die Sprünge waren leider nicht ganz so locker und leicht wie gestern.“ Sie hoffe, im zweiten Bewerb am Samstag „besser auf die Welle zu kommen“, sagte die Team-Weltmeisterin. Im Finale hatte der Wind auf Rückenwind gedreht, die Bedingungen waren schwierig.