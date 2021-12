Explosion auf Sizilien kostete mindestens vier Menschenleben

Eine schwere Explosion hat am Samstagabend auf Sizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht und zumindest vier Menschen das Leben gekostet. Die Leichen von drei Frauen und eines Mannes konnten geborgen werden, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Zwei Frauen zogen die Retter in dem Ort Ravanusa lebend aus den Trümmern. Mindestens fünf Menschen gelten nach Medienangaben noch als vermisst, darunter auch eine Schwangere.