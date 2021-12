Junta in Myanmar blockiert lebenswichtige Hilfslieferungen

Die Militärjunta in Myanmar blockiert nach Angaben von Menschenrechtlern dringend benötigte Hilfslieferungen für Millionen Menschen in allen Teilen des Krisenlandes. Die Generäle verweigerten Bürgern, die unter den Folgen des Militärputsches von Februar litten, „herzlos lebensrettende Hilfe, anscheinend als eine Form der Bestrafung“, so die Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ (HRW) am Montag. Damit habe sie eine „landesweite humanitäre Katastrophe“ ausgelöst.