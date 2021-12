Ronaldo gegen Messi im Champions-League-Achtelfinale

Paris Saint-Germain gegen Manchester United ist der große Schlager im Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Die Auslosung am Montag in Nyon brachte damit ein Duell zwischen Lionel Messi (PSG) und Cristiano Ronaldo (ManUnited), den beiden besten Fußballern des vergangenen Jahrzehnts. Ronaldo ist mit 140 Treffern Rekordtorschütze der Königsklasse, Messi folgt mit 125.

Gegen Atlético hatten die Bayern zuletzt in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gespielt und mit 4:0 und 1:1 die Oberhand behalten. Es gibt aber auch schlechte Erinnerungen: 2016 scheiterten die Münchner im Halbfinale an den Madrilenen.

Die Hinspiele finden am 15./16. bzw. 22. und 23. Februar statt, die Rückspiele am 8./9. bzw. 15./16. März. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.