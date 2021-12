„Monster“ bannen: Theater-Neustart im Burgtheater-Vestibül

Sie wurden hin- und hergeschoben, doch die „Monster“ lassen sich nicht vertreiben. So hatte das Stück von David Greig am Sonntagnachmittag im Burgtheater-Vestibül letztlich doch zum ehestmöglichen Zeitpunkt nach dem Lockdown Premiere. Und wurde zum Beweis dafür, wie Theater für alle Altersgruppen (das Haus empfiehlt die Vorstellung für Menschen ab 13 Jahren) alle Stückln spielen kann, unterhaltsam und intelligent zugleich. Es darf wieder gelacht und nachgedacht werden.

Die 16-jährige Duck, ihr an Multipler Sklerose (MS) erkrankter Vater und ein (meist im Schrank aufbewahrtes und leider nicht auf der Bühne gezeigtes) „Ducati Monster“-Motorrad stehen im Mittelpunkt des Stücks des schottischen Dramatikers. Zwei Probleme gilt es in dem Vater-Tochter-Haushalt zu bewältigen. Die MS-Erkrankung mit ihren Schüben, die das Koordinations- und Sehvermögen des Mannes bereits stark einschränken, macht den Alltag immer schwieriger. Zudem hat Mrs. Underhill vom Jugendamt ihren Besuch angesagt. Duck befürchtet das Schlimmste: Sieht sie das Chaos in der Wohnung, kommt das Mädchen in ein Heim. Gegenstrategie: Schnell aufräumen und behördenkompatiblen Normalzustand üben! Wie aber spielt man heile Welt in einer Situation, in der alles auseinanderfällt?