Tiroler Busfahrer nach Messerattacke in Haft

Der Busfahrer, der Montagfrüh in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) absichtlich ein Einsatzfahrzeug gerammt und dessen Lenker - einen 46-jährigen Rettungssanitäter - mit einem Klappmesser attackiert hat, ist nun in Haft. Wie die Polizei berichtete, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Montagabend in die Justizanstalt Innsbruck verbracht. Der Rettungssanitäter konnte ausweichen und wurde nur leicht verletzt.