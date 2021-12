Opposition erhebt Forderungen vor Nationalrat

Die SPÖ hat vor der abschließenden Plenarwoche des Jahres noch einmal einige ihrer Forderungen deponiert. So pochte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried in einer Pressekonferenz einmal mehr darauf, dass dreifach Geimpfte eine Prämie erhalten sollen, sobald ein Impfquote von 90 Prozent erreicht ist. Ferner will er etwa einen Verzicht auf die Ökostrom-Pauschale und ein Verbot von Vollspaltenböden.