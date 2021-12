Flugausfälle und Staus nach starkem Schneefall in Moskau

Starker Schneefall hat in Russlands Hauptstadt Moskau zu Flugausfällen und langen Staus auf den Straßen geführt. An den drei Flughäfen von Europas größter Metropole wurden bis zum Dienstagvormittag mehr als 30 Flüge verschoben oder gestrichen, wie aus den virtuellen Anzeigetafeln im Internet hervorging. Besonders auf dem Autobahnring stauten sich zudem in der Früh die Fahrzeuge.