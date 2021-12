Denkmalamt-Nein zu weißer Fassade des früheren Verkehrsbüros

Das ehemalige Verkehrsbüro am Wiener Naschmarkt darf laut Bescheid des Bundesdenkmalamts (BDA) nicht weiß bleiben. Wie der „Kurier“ am Dienstag berichtet, wurde der nachträglich eingebrachte Antrag des neuen Besitzers, die Fassade nach der Renovierung komplett weiß zu belassen, abgelehnt. Eigentümer der Immobilie, in der Gastronom Martin Ho das Lokal „404 - Don‘t ask why“ betreibt und sich auch das Kleine Haus der Kunst eingemietet hat, ist Lukas Neugebauer.