Hütter vor Wiedersehen mit Frankfurt in unangenehmer Lage

Adi Hütter war im Frühjahr der deutschen Fußball-Bundesliga Teil einer spektakulären Trainerrochade. Momentan scheint der Vorarlberger deren erster Verlierer zu sein. Trotz aller Beteuerungen: Nach drei Niederlagen mit 2:14 Toren muss Hütter mit Mönchengladbach in dieser Woche die Trendwende schaffen. Am Mittwoch wartet auf die „Fohlen“ ein Heimspiel, Eintracht Frankfurt mit Coach Oliver Glasner gastiert bei der Borussia. Für Hütter ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

„Man kann bei Gegenwind nicht als Erster umfallen, sondern muss stehen bleiben“, sagte Hütter am Tag vor dem Spiel. Natürlich sei man unzufrieden mit der derzeitigen Lage. „Wir haben uns innerhalb von drei Spielen in eine Situation gebracht, die nicht zu erwarten war.“ Die Qualität im Kader sei nach wie vor vorhanden. Gegen Frankfurt fehlt der gesperrte Kapitän Lars Stindl, der beste Torschütze Jonas Hofmann wurde am Knie operiert. Stefan Lainer musste am Montag für das Mannschaftstraining passen. Der lange verletzte Teamspieler habe nach wie vor Probleme, berichtete Hütter. Hannes Wolf spielt schon länger keine wirkliche Rolle mehr.