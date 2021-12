Wiener Philharmoniker und John Williams erobern Deutschland

Der Livemitschnitt „John Williams in Vienna“ des Filmmusikkomponisten am Pult der Wiener Philharmoniker ist das erfolgreichste Klassikalbum 2021 in Deutschland. Dies teilte GfK Entertainment am Dienstag mit. Im Wiener Musikverein hatte der US-Amerikaner dabei Anfang 2020 Ausschnitte aus seinen Scores von „Star Wars“ bis zu „Jurassic Park“ dirigiert und mit Anne-Sophie Mutter auch einen Stargast an der Seite.