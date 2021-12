Handel mit „Dschihadisten-Droge“: Großer Prozess in Salzburg

Über eine Scheinfirma wurden die Drogen auf dem Seeweg nach Gent in Belgien geschifft, so die Staatsanwaltschaft. Von dort wurden sie mittels Speditionen nach Österreich gebracht und in Lager verteilt, wobei eine Pizzeria in Bürmoos (Flachgau) eine zentrale Drehscheibe gebildet habe. Dort sollen die Suchtmittel in Industrie-Pizzaöfen, Waschmaschinen und anderen Elektrogeräten versteckt und so nach Saudi-Arabien verfrachtet worden sein.