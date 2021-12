Thiem-Comeback verschoben - Kein Start bei Exhibition-Event

Dominic Thiem hat sein dieser Tage angepeiltes Turnier-Comeback nach hinten geschoben. Österreichs Tennis-Aushängeschild sagte am Dienstag seine Teilnahme an der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi ab. „Ich habe geplant in Abu Dhabi wieder ins Bewerbsgeschehen einzugreifen, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt noch nicht bereit bin, um auf dem höchsten Level mithalten zu können“, begründete der 28-jährige Niederösterreicher.