EU kritisiert Italien wegen Testpflicht für Einreisende

„Ich gehe davon aus, dass Italiens Entscheidung am Donnerstag im Europäischen Rat diskutiert wird, denn diese Einzelentscheidungen der Staaten untergraben das Vertrauen der Menschen, dass die Bedingungen überall in der EU gleich sind“, so Jourova. Sie wies darauf hin, dass die von der EU-Kommission eingeführte Verordnung über den Grünen Pass vorsieht, dass EU-Bürger ohne Einschränkungen in der gesamten EU reisen dürfen, wenn sie geimpft sind, einen negativen Test haben oder eine Bescheinigung über ihre Covid-Genesung vorlegen können.