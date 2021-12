Fischler für Neuausrichtung von Österreichs EU-Politik

Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler traut dem neuen Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) eine Neuausrichtung der österreichischen Europapolitik nach der Kurz-Ära zu. Konkret nannte Fischler am Mittwoch im Gespräch mit der APA die Suche nach neuen Bündnispartnern und eine Änderung des strikten Kurses in der Flüchtlingsfrage. Letzteres sei für den Ex-Innenminister „eine ziemliche Herausforderung“, doch die bisherige Linie sei auf Dauer nicht durchzuhalten.

Zur Frage, wie sich Österreich nach dem Ende der Ära von Sebastian Kurz (ÖVP) inhaltlich auf EU-Ebene neu ausrichten solle, sagte Fischler: „Ein Bedarf besteht auf jeden Fall, und das ist sicher in der Frage der Flüchtlingspolitik. Ich glaube nicht, dass die derzeitige Position in dieser Striktheit zu halten ist.“

Nehammer habe sich als Innenminister „hier immer besonders strikt verhalten“. Doch hätten seine ersten Tage als Kanzler gezeigt, „dass er nicht so stur ist wie man ihm nachgesagt hat, dass er durchaus eine gewisse Flexibilität aufweist“, sagte Fischler. „Ich denke, dass da früher oder später eine Lösung gefunden werden muss. Man kann das nicht auf die Dauer so dahindriften lassen wie das derzeit auf der europäischen Ebene der Fall ist.“

„Er ist sicher ein Pro-Europäer und ein begeistertes Mitglied in der Europäischen Union“, sagte Fischler mit Blick auf Nehammer, der am heutigen Mittwoch seinen Antrittsbesuch in Brüssel absolviert. Es werde „jetzt einmal darauf ankommen, dass er sich bemüht, Freunde auch unter den Regierungschefs zu finden“. Der Europäische Rat funktioniere nämlich „sehr wesentlich“ durch Achsen wie etwa jene zwischen Berlin, Paris und Rom, den skandinavischen oder Benelux-Staaten sowie den Ostländern. „Österreich ist bei keiner dieser Achsen so richtig dabei“, so Fischler.