Morddrohungen gegen Tirols Landeshauptmann Platter

Am frühen Nachmittag formierte sich schließlich in der Innsbrucker Innenstadt eine nicht angemeldete Demonstration, die den Verkehr - vor allem in der Museumstraße und am Marktgraben - lahmlegte. Etwa 500 bis 600 Menschen nahmen an der Kundgebung teil, die sich mangels geplanter Route in der Innenstadt auf und ab bewegten. An die Politik wurde der Unmut der Demonstrierenden gerichtet mit Sprüchen wie „Schleich di Platter“ oder „Hilfe, wir werden von Menschenhassern regiert“. Unter Einsatz von Trillerpfeifen oder Kuhglocken wurde nach „Freiheit“ verlangt oder zum „Widerstand“ aufgerufen. Laut Polizei kam es bisher zu keinen gröberen Zwischenfällen oder Ausschreitungen.