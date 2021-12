Nehammer erstmals als Bundeskanzler in Brüssel

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel ein Plädoyer für Europa gehalten. „Ich bin ein glühender Europäer“, sagte Nehammer. Als Bundeskanzler werde er die österreichischen Interesse in der EU vertreten, „immer eingedenk der Tatsache, dass die Europäische Union an sich das größte Friedensprojekt der Geschichte ist“, das es gilt weiterzuentwickeln. Dafür brauche es „starke Stimmen, und Österreich wird eine davon sein“.