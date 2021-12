Tausende in Malaysia von Überschwemmungen betroffen

Wegen schwerer Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen müssen in Malaysia tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden sagten am Samstag zügige Evakuierungsmaßnahmen zu. Nach anhaltenden starken Regenfällen seit Freitagfrüh standen viele bewohnte Gebiete unter Wasser, Autobahnen wurden unpassierbar. Mehr als 3.500 Menschen mussten in dem wohlhabendsten Bundesstaat Selangor in Sicherheit gebracht werden, wie Selangors Regierungschef Amirudin Shari sagte.