Umfrage-Trend: ÖVP hat sich unter Nehammer stabilisiert

Die ÖVP hat sich nach dem Umbau mit Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze in den Umfragedaten stabilisiert. Im Österreich-Trend für APA und ATV (Befragungszeitraum 13. bis 16. Dezember) kommt die größere Regierungspartei in der Sonntagsfrage mit 27 Prozent vor der SPÖ (25 Prozent) auf dem ersten Platz zu liegen. In der Kanzlerfrage liegt Nehammer mit 37 Prozent deutlich vor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (24 Prozent) und FPÖ-Obmann Herbert Kickl (19 Prozent).