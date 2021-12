Rodler Kindl und M. Egle in Innsbruck Sprint-Sieger

Österreichs Rodler haben den Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls am Sonntag mit fünf Stockerlplätzen abgeschlossen. Im Herren-Sprint triumphierte Wolfgang Kindl vor seinem Landsmann Jonas Müller. Madeleine Egle landete im Frauen-Einsitzer an der zweiten Stelle und gewann kurz danach den Sprint. Für Thomas Steu/Lorenz Koller reichte es im Doppelsitzer-Sprint zu Platz drei.