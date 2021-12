Rodler Kindl und M. Egle in Innsbruck Sprint-Sieger

Österreichs Rodler haben den Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls am Sonntag mit fünf Stockerlplätzen abgeschlossen. Im Herren-Sprint triumphierte Wolfgang Kindl vor seinem Landsmann Jonas Müller. Madeleine Egle landete im Frauen-Einsitzer an der zweiten Stelle und gewann kurz danach den Sprint. Für Thomas Steu/Lorenz Koller reichte es im Doppelsitzer-Sprint zu Platz drei.

ÖRV-Cheftrainer Rene Friedl zog ein positives Resümee. „Es war ein fulminantes Wochenende. Dass wir mittlerweile in allen drei Disziplinen gewinnen können, ist gewaltig und natürlich wunderbar. Bei den Damen trägt die langjährige Aufbauarbeit Früchte und schön, wenn man über so ein starkes Herren-Team verfügt. Vor einer Woche haben wir noch die Konstanz bemängelt, heute haben sie abgeliefert“, erklärte Friedl.

Hinsichtlich Olympia-Qualifikation werden noch vor Weihnachten die ersten Vornominierungen bekanntgegeben. „Es sind noch einige Rennen, da kann sich jeder noch empfehlen. Den letzten Platz in allen Disziplinen lassen wir uns bis nach dem Weltcup in Oberhof (Anm.: 15. und 16. Jänner) offen“, sagte Friedl. Der Weltcup wird am 1. und 2. Jänner in Winterberg fortgesetzt.