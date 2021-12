Reitshammer über 100 m Lagen Kurzbahn-WM-Achter

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Sonntag im Kurzbahn-WM-Finale von Abu Dhabi über 100 m Lagen Rang acht belegt. In 52,16 Sek. war der 27-Jährige 0,13 Sek. langsamer als am Vortag im Semifinale. Reitshammer hatte über diese Distanz im November EM-Bronze geholt. Neuer Weltmeister ist Kliment Kolesnikow, der Russe siegte in 51,09. Am Sonntag sind aus rot-weiß-roter Sicht noch Caroline Pilhatsch über 50 m Rücken und Lena Kreundl über 100 m Brust in Semifinali vertreten.