Leader ManCity siegt 4:0, Remis für Chelsea, Liverpool

Der ersatzgeschwächte Champions-League-Sieger Chelsea ist bei den Wolverhampton Wanderers nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Blues bleiben mit 38 Punkten in der englischen Fußball-Premier-League auf Rang drei, haben aber bereits sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, der Newcastle auswärts mit 4:0 abfertigte. Auch Liverpool geriet mit einem 2:2 bei Tottenham leicht ins Hintertreffen.

Vor der Partie am Sonntag hatte Chelsea wegen zahlreicher Coronafälle um eine Verlegung gebeten, die allerdings von der Liga abgelehnt wurde. Sieben Profis waren zuletzt positiv auf das Coronavirus getestet worden und standen Chelsea-Trainer Thomas Tuchel in Wolverhampton nicht zur Verfügung. Auch Kai Havertz und Jorginho mussten mit leichten Symptomen passen. Ihre Corona-Tests waren laut Tuchel allerdings negativ. Dementsprechend schwer hatte es der Favorit, zu Chancen zu kommen. Christian Pulisic vergab in der 77. Minute die beste Gelegenheit für Chelsea.