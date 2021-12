Etwas Woods-Magie bei Tigers Golf-Comeback

Golf-Legende Tiger Woods hat beim Turnier-Comeback nach seinem schweren Februar-Autounfall Platz zwei belegt. Zusammen mit Sohn Charlie musste sich der 45-Jährige bei der PNC Trophy in Orlando John Daly und dessen Sohn John Jr. um zwei Schläge geschlagen geben. Woods war bei dem Autounfall in Los Angeles schwer am Bein verletzt worden und musste die Runden im Golfcart absolvieren. „Ich bin etwas erschöpft und an so etwas nicht mehr gewohnt“, sagte Woods nach der Schlussrunde.