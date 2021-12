Erstmals seit zwei Monaten weniger als 2.000 Neuinfektionen

Erstmals seit dem 18. Oktober sind am Montag in Österreich weniger als 2.000 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 vermeldet worden. Innerhalb von 24 Stunden kamen 1.792 Corona-Fälle hinzu, berichten Innen- und Gesundheitsministerium. Das liegt wie üblich an einem Montag unter dem Sieben-Tage-Schnitt von 2.747 Ansteckungen. 17 Todesfälle kamen auf insgesamt 13.496 Opfer hinzu, innerhalb einer Woche wurden 278 Covid-Tote registriert. 1.761 Covid-Patienten liegen noch in Spitälern.