Weihnachtslotterie in Spanien mit 2,4 Milliarden Euro

Bei der traditionsreichen Weihnachtslotterie in Spanien werden dieses Jahr wieder mehr als 2,4 Milliarden Euro verlost. Millionen Spanier werden am Mittwochvormittag vor den Fernsehern sitzen, um die Ziehung im Teatro Real in Madrid live zu verfolgen. Der Hauptgewinn, genannt „El Gordo“ (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird.