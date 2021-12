Jugendprojekt „El Sistema“ leidet unter Venezuelas Krise

„El Sistema“ schafft immer wieder Lichtblicke im südamerikanischen Krisenstaat. Wenn in der Militärakademie von Caracas Ende November 8.573 Musiker den „Slawischen Marsch“ von Peter Tschaikowsky aufführen. Oder rund 350 Kinder und Jugendliche im Viertel La Ceiba im Orchester spielen, im Chor singen oder wie Valeria (14) und Alejandro Montilla (8) ein Instrument lernen - etwa so viele wie in 442 anderen Musikzentren im Land. Insgesamt mehr als eine Million junge Leute.