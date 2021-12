Künstlerin Cahn kauft Bilder vom Zürcher Kunsthaus zurück

Endgültig genug hatte Cahn vergangene Woche, nach der Pressekonferenz von Kunsthaus und Stiftung E. G. Bührle. Dabei beharrten Kunsthaus und Stiftung auf ihren Positionen und wiesen Kritik am Dokumentationsraum und an der Provenienzforschung zurück.

Sie als Jüdin wolle nicht mehr in diesem Zürcher Kunsthaus vertreten sein und ziehe sämtliche Arbeiten ab, kündigte sie daraufhin in einem Schreiben an das jüdische Wochenmagazin „Tachles“ an, das am Mittwoch auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorlag. Sie werde die Bilder zum Originalpreis des Ankaufs zurückkaufen.