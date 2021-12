Omikron-Alarm nach Kärntner Demo gegen Corona-Maßnahmen

Unter den Teilnehmern einer Anti-Corona-Demonstration, die am vergangenen Samstag in Klagenfurt stattgefunden hat, dürfte sich eine mit der Omikron-Variante infizierte Person befunden haben. Das wurde am Mittwoch bekannt. Die aus dem Bezirk Villach-Land stammende Person war zum Zeitpunkt der Demonstration coronapositiv und laut dem Land hoch infektiös.