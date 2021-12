Brigitte Macron geht gegen Transgender-Behauptung vor

Die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Brigitte, leitet ein Gerichtsverfahren wegen Verbreitung der falschen Behauptungen ein, sie sei eine Transgender-Frau, die als Mann geboren wurde. Das sagte ihr Anwalt Jean Ennochi am Mittwoch. Verschwörungstheoretiker hatten diese Behauptung immer wieder in sozialen Medien in den Raum gestellt, nachdem ein rechtsextremes Medium im Herbst entsprechende Gerüchte veröffentlicht hatte.