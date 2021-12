„Gewaltiger Druck“ auf Olympia-Veranstalter wegen Omikron

Die Pandemie konfrontiert die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in sechs Wochen in Peking nach eigenen Worten mit „gewaltigem Druck und Herausforderungen“. Die Ausbreitung der neuen Virus-Variante Omikron bringe „große Unsicherheit für die weltweite Covid-Situation“, sagte Han Zirong, Vizepräsidentin des Organisationskomitees, am Donnerstag in Peking.