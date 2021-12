Weltweit mehr als 4.500 Flüge am Heiligen Abend ausgefallen

Weltweit sind an Heiligen Abend mehr als 4.500 Flüge ausgefallen. Allein rund ein Viertel der stornierten Flüge betraf die USA, wie Daten der Website Flightaware.com vom Freitagabend zeigten. Von der Nachrichtenagentur AFP kontaktierte Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Bis Freitagabend mitteleuropäischer Zeit zeigte Flightaware.com weltweit 2.400 entfallene Flüge an. Rund 10.000 weitere Flüge waren von Verschiebungen betroffen. Für den ersten Weihnachtsfeiertag wurden der Website zufolge bereits 1.400 Flugausfälle angekündigt.

Rund 1.100 der ausgefallenen Flüge sollten in den USA starten oder an einem US-Flughafen landen. Die US-Fluggesellschaft United musste nach eigenen Angaben mehr als 185 Flüge streichen - und damit rund zehn Prozent der vorgesehenen Flüge. „Der landesweite Anstieg bei den Omikron-Fällen in dieser Woche hatte direkte Auswirkungen auf unsere Besatzungen und die Menschen, die unseren Betrieb aufrechterhalten“, erklärte die Airline.