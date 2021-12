Zwei Aktivistinnen von Pussy Riot treten in Hungerstreik

Zwei Aktivistinnen der Punkband Pussy Riot sind in einem russischen Gefängnis bei Moskau in einen Hungerstreik getreten. Maria Aljochina und Ljusja Schtein verlangten unter anderem, dass sie in einer Zelle untergebracht werden und miteinander kommunizieren dürfen, berichteten das unabhängige Nachrichtenportal Meduza und das Bürgerrechtsportal Owd-Info am Samstag. Die Frauen sitzen demnach rund zweiwöchige Haftstrafen ab.