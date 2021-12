Tschechien verschärft Einreisebestimmungen

In Tschechien ist in der Nacht auf Sonntag ein wegen der Corona-Pandemie verhängter Notstand ausgelaufen. Außerdem treten ab Montag verschärfte Einreisebestimmungen in Kraft, die von der erst seit Freitag vergangener Woche amtierenden Regierungskoalition aus fünf Parteien beschlossen wurden. Erwachsene, die aus Österreich oder anderen EU-Ländern einreisen, brauchen dann bereits vor dem Grenzübertritt einen negativen PCR-Test, außer sie haben eine Booster-Impfung bekommen.