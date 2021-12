Anti-Apartheid-Ikone Desmond Tutu gestorben

Der Friedensnobelpreisträger und Anti-Apartheid-Kämpfer Erzbischof Desmond Tutu ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die südafrikanische Präsidentschaft am Sonntag mit. Als prominentester Geistlicher war er jahrzehntelang das moralische Gewissen des Landes, für das er nach der Überwindung der Apartheid einst den Begriff der „Regenbogennation“ prägte. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) würdigte ihn als „große(n) Kämpfer gegen die Apartheid und das Unrecht“.

Bereits zu Mittag waren auf TV-Bildern Menschen zu sehen, die Blumen vor Tutus Denkmal in Kapstadt Waterfont niederlegten. Die Stadtverwaltung will als Verbeugung vor Tutus Vermächtnis in den kommenden Tagen das Wahrzeichen der Stadt - den alles überragenden Tafelberg - im bischöflichen Violett anstrahlen. Auch international gab es zahlreiche Würdigungen. „Tutu war eine moralische Instanz, sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust“, schrieb Bundeskanzler Nehammer auf Twitter. „Sein Einsatz, sein Wort und seine Taten werden unvergessen bleiben.“