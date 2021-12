Corona-Demonstration auch am Stefanitag

Auch die Weihnachtsfeiertage werden von Gegnern der Corona-Maßnahmen für Proteste genutzt. In Wien kamen am Nachmittag des Stefanitags einige hundert Personen in der Innenstadt am Heldenplatz zusammen. Sie wollen ein „Lichtermeer“ entzünden - quasi als Antwort auf das „Lichtermeer“ von vergangener Woche, als eine Initiative u.a. um Daniel Landau still der Opfer der Pandemie gedachte.