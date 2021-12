KAC gewinnt Kärntner Eishockey-Derby erneut klar

Der KAC hat das zweite Kärntner Eishockey-Derby der Saison gegen den VSV haushoch gewonnen. Der zuletzt wenig überzeugende Meister jubelte am Stefanitag vor Heimpublikum in der 340. Auflage des Duells über einen 9:1-Heimerfolg. Herausragender Mann war mit fünf Toren Nick Petersen. Das erste Aufeinandertreffen vor zwei Wochen in Villach war mit 4:0 ebenfalls klar an die Klagenfurter gegangen.