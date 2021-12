„Breitbart“ vergleicht Kurz mit britischem Ex-Vizepremier

Das ultrarechte US-Internetportal „Breitbart“ sieht Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den Fußstapfen des glücklosen früheren britischen Vizepremiers Nick Clegg. „Der Schritt des früheren österreichischen Kanzlers erinnert an den früheren britischen Vizepremier Nick Clegg, der im Jahr 2018 als Vizepräsident für Globale Angelegenheiten und Kommunikation zu Facebook gekommen ist“, berichtete Breitbart am Stefanitag.

Clegg habe seine Funktion bei Facebook „nach einer Reihe von peinlichen Wahlniederlagen“ erhalten, einschließlich des Verlusts des eigenen Unterhaussitzes bei der Parlamentswahl im Jahr 2017, erinnert das US-Portal. Cleggs neuer Job sei in konservativen Kreisen in Großbritannien scharf kritisiert worden, unter anderem vom Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, der die Meinungsfreiheit in der Social-Media-Plattform in Gefahr sah. „Facebook hat den globalistischen Propagandisten Nick Clegg als Vizepräsidenten für Globale Angelegenheiten ernannt, das sind schlechte Neuigkeiten für die Meinungsfreiheit“, kommentierte Farage im Oktober 2018.