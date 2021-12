Erstmals Zivilehe zwischen zwei Nicht-Muslimen in Abu Dhabi

In Abu Dhabi ist erstmals eine Zivilehe zwischen zwei Nicht-Muslimen geschlossen worden. Ein kanadisches Paar habe sich unter einem entsprechenden neuen Gesetz vor einem Gericht das Ja-Wort gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur der Arabischen Emirate, WAM, am Montag. Die Eheschließung sei ein „Präzedenzfall in der Region“. Bisher sind in den arabischen Staaten im Nahen Osten in der Regel nur Ehen nach islamischem Recht möglich.