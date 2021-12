Gespräche zwischen USA und Russland am 10. Jänner

Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Jänner zu Beratungen über den Ukraine-Konflikt zusammenkommen. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow bestätigte am Dienstag laut der Nachrichtenagentur TASS entsprechende Angaben eines US-Sprechers. Demnach soll das Treffen in Genf abgehalten werden. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der NATO geplant, am 13. Jänner sollen Beratungen zwischen Russland und der OSZE folgen.

Während zu den bilateralen Gesprächen zwischen Russland und den USA am 10. Jänner Genf als Verhandlungsort feststeht und zu den NATO-Russland-Gesprächen am 12. Jänner von Brüssel die Rede war, wurde in Bezug auf Gespräche von Russland mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 13. Jänner zunächst kein Ort genannt. Im österreichischen Außenministerium lagen am Dienstag zu möglichen Verhandlungen in Wien an diesem Tag keine Informationen vor. „Österreich steht als Ort des Dialogs immer zur Verfügung“, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums d und betonte, dass die OSZE mit Sitz in Wien einen adäquaten Rahmen für derartige Gespräche bieten würde. Die Entscheidung, ob und wo es jedoch dazu komme, obliege nicht an Österreich, kommentierte sie.