Zwei Leichen in einem Haus in Deutschland entdeckt

Die deutsche Polizei hat bei einem stundenlangen Großeinsatz in der Ortschaft Fischerhude in Niedersachsen zwei Leichen in einem Haus entdeckt. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Das Haus ist gesichert.“ Ob beide Opfer eines Verbrechens wurden, blieb zunächst unklar. Nicht ausgeschlossen wird, dass es sich bei dem Toten um den mutmaßlichen Täter handelt.