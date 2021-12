Corona-Neuinfektionen steigen in Österreich auf 3.251 Fälle

Siebzehn Todesfälle gab es seit gestern, was ziemlich genau im Sieben-Tages-Schnitt von 17,4 liegt, 122 Todesfälle waren es innerhalb einer Woche. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 13.689 Tote in Österreich gefordert. Mit Mittwoch gibt es in Österreich 28.634 aktive Fälle, um 212 mehr als am Tag zuvor.

Die Ausbreitung der Omikron-Variante in Österreich dokumentierte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) via Twitter: Mit Stand Mittwoch wurden demnach 2.116 Fälle der neuen Variante in Österreich sequenziert oder mittels PCR-Test festgestellt. Am Vortag waren es noch 1.813. Mehr als die Hälfte, nämlich 1.228, wurden in Wien entdeckt. 218 waren es in Niederösterreich, 164 in Tirol, 162 in Salzburg, 156 in Oberösterreich, 71 in Vorarlberg, 60 in der Steiermark, 36 im Burgenland und 21 in Kärnten.