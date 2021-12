Hunderte Migranten können auf Sizilien von Bord gehen

Nach rund zwei Wochen auf See haben am Mittwoch auf Sizilien die ersten von mehr als 500 Bootsflüchtlingen das ihnen zu Hilfe gekommene Schiff verlassen können. Nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen und der italienischen Nachrichtenagentur AGI erteilte das Innenministerium in Rom am Dienstag die Erlaubnis, dass die „Geo Barents“ mit 558 Migranten an Bord in den Hafen von Augusta einlaufen dürfe.