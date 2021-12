Affen-Geste gegen VSV-Spieler Joslin beschäftigt ICE-Liga

Beim Eishockey-Spiel VSV gegen Ljubljana (4:2) ist es am Dienstag allem Anschein nach zu einer rassistischen Entgleisung gekommen. Ljubljana-Spieler Tadej Cimzar beleidigte in der Schlussphase des Spiels der ICE-Liga nach einem Gerangel vor dem Tor den VSV-Spieler Derek Joslin mit Handbewegungen, die von Beobachtern als „Affen-Geste“ interpretiert wurde.

Die Schiedsrichter dokumentierten die Szene, auch ein Teamkollege von Cimzar soll an der Beleidigung beteiligt gewesen sein. Am Mittwochnachmittag tagte die Rechtskommission. Ein Urteil schien noch am selben Tag wahrscheinlich, zumal beide Teams am Donnerstag wieder im Einsatz sind.