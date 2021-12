ÖSV-Team nach schwachem Auftakt aus dem Tournee-Rennen

Österreichs Skispringer sind hinter den Erwartungen in die Vierschanzentournee gestartet. Beim Sieg des japanischen Top-Favoriten Ryoyu Kobayashi im Auftaktspringen in Oberstdorf am Mittwoch war Daniel Huber als Achter bester Österreicher, die Saisonsieger Stefan Kraft und Jan Hörl landeten nur auf den Plätzen zwölf und 17. Das Norweger-Duo Halvor Egner Granerud und Robert Johansson komplettierte das Tournee-Podest, das die ÖSV-Springer zum neunten Mal in Serie verpassten.

Daniel Tschofenig (21.) und Philipp Aschenwald (22.) kamen noch in die Top 30. Ulrich Wohlgenannt (35.) und Manuel Fettner (39.) waren nach Durchgang eins ausgeschieden. Tschofenig meinte, nicht so wie am Qualifikationstag in den Fluss gefunden zu haben, beim Neujahrsspringen in Garmisch wolle er besser zurückkommen. Und Oberstdorf-Spezialist Aschenwald war bedient: „Nach so einem Bewerb zipft es mich an, ich gehe aber trotzdem mit positiver Energie in die nächsten Tage.“